Жителям Карелии напомнили правила поведения в 40-градусный мороз

МЧС по РК выпустило предупреждение о морозах до 40 градусов и ниже в республике. Такая температура воздуха ожидается в ночные и утренние часы 4-5 января в Карелии, преимущественно в восточных районах.

Сильные морозы при этом накрыли всю республику. В связи с этим спасатели напомнили правила поведения в экстремальные холода.

Так, стоит ограничить использование личного транспорта. При выезде на собственном автомобиле стоит убедиться в наличии топлива, лопаты, троса, буксировочного устройства. Нужно максимально зарядить мобильные телефоны, иметь при себе номера экстренных служб. С собой необходимо взять теплые вещи и фонарик.

Также стоит сократить время пребывания на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу, сократить время прогулок детей и домашних животных. При выходе на улицу нужно одеваться в натуральные ткани и многослойно. Максимально часто необходимо заходить в любые теплые места - магазины, кафе, подъезды - чтобы согреться.

Помимо этого в морозы нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и отопительных приборов. // Фото «Петрозаводск говорит»