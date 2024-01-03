Волонтеры в праздники собирают подписи за выдвижение Владимира Путина

В Карелии продолжают работу пункты сбора подписей за выдвижение Владимира Путина. Волонтеры Народного фронта организовали их во всех крупных населенных пунктах республики. В Петрозаводске подпись в поддержку выдвижения действующего Главы государства можно оставить в штабе Народного фронта, а также в торговых центрах «Макси» и «Лотос плаза».

«Пункт сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина работает в Петрозаводске с 25 декабря на базе регионального отделения Народного фронта, — рассказала сопредседатель регионального отделения Народного фронта, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Анна Лопаткина. — Первыми в наш пункт пришли преподаватели, служащие, молодежь, пенсионеры. До Нового года мы собрали около 400 подписей. Чтобы выразить свое мнение, люди выстраивались в небольшие очереди, в которых делились своими мыслями по поводу будущего нашей страны. Работа пункта сбора продолжается и в новогодние праздники. Ждем наших земляков с 12:00 до 15:00 по адресу: ул. Дзержинского, дом 3, кабинет 67».

Также в новогодние праздники продолжают работу пункты сбора, расположенные в торговых центрах. Они открыты с 12:00 до 15:00. В будние дни график работы изменится, волонтеры будут собирать подписи с 17:00 до 20:00.

Напомним, что выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему нужно собрать 300 000 подписей избирателей России. Сейчас по всей стране работают пункты по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, организованные волонтерами Народного фронта. // Фото: unsplash.com / Elements5 digital