Герой России поддержал выдвижение Владимира Путина

Герой России Илья Сизов 2 января поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина в Петрозаводске на пункте сбора подписей, расположенном в ТРЦ «Лотос Плаза».

Свою подпись за выдвижение Владимира Путина Илья Сизов прокомментировал желанием сохранить в стране сильную армию: «По-моему, тут все очевидно, — сказал Сизов, — я поддержал сильную страну, способную победить любого врага. По моему мнению, Владимир Путин доказал, что может успешно решать проблемы как внутри страны, так и за ее пределами».

Илья учился в петрозаводской школе № 45, в столице Карелии живут его родные. Отец и старший брат героя посвятили свою жизнь военной авиации.

Во время спецоперации, в 2022 году, Сизов получил звание Героя Российской Федерации после того, как нанес по вражескому вертолету Ми-14 удар на предельно низкой высоте и тем самым не позволил противнику высадиться на остров Змеиный.

Недавно на фасаде лицея № 1 в Древлянке появился мурал с портретом героя в военной форме. Он создан по инициативе соученика, чтобы напомнить о военных заслугах Ильи. Сизов лично уничтожил 11 летательных аппаратов противника (три самолета Су-24, три самолета Су-27, два самолета МиГ-29, два вертолета Ми-24, вертолет Ми-14) и два зенитных ракетных комплекса «Бук-М1».

Напомним, что выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему нужно собрать 300 000 подписей избирателей России.

Каждый житель Петрозаводска, который хочет поддержать выдвижение Владимира Путина, может поставить свою подпись на пунктах, организованных волонтерами Народного фронта в ТЦ «Макси» или «Лотос Плаза». В выходные и праздничные дни это можно сделать с 12:00 до 15:00. А в будни в этих торговых центрах активисты будут работать с 17:00 до 20:00. // Фото: ИА «Республика», Сергей Юдин