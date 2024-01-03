Термометры жителей Карелии фиксируют рекордные температуры

Жители Карелии делятся в соцсетях фотографиями термометров. Судя по снимкам, мороз оказался кусачим во многих населенных пунктах.

Так, утром в селе Крошнозеро столбик термометра застыл на отметке -42С.

«Топим печи, смотрим новогодние передачи по телевизору и доедаем праздничные салаты. В такую погоду на улицу не очень хочется идти», — говорят крошнозерцы.

В поселке Эссойла на несколько градусов теплее. За окном -38С. Щиплет за нос зимняя стужа и жителей Муезерского района. В поселке Муезерский местные жители отметили температуру воздуха – 27С.

«Зима должна быть зимой, как ей и полагается – морозной. Низкие температуры в середине зимы вполне ожидаемы», — считают карелы.

Синоптики тем временем напомнили, что на территории Карелии установилась морозная погода, будет холодать и дальше. // фото Сергея Теплоухова, Алины Гапеевой, «Петрозаводск говорит»