Глыба снега может в любой момент рухнуть на головы петрозаводчан

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила горожан об опасности, подстерегающей в городе.

По сообщению ЕДДС, с дома №10 по улице Бесовецкой свисает большая глыба снега. Информация была передана в управляющую компанию для принятия мер.

А с дома №6 по улице Пионеров свисают опасные сосульки. Сведения также были переданы специалистам.

Жителей Петрозаводска просят передвигаться по городу с осторожностью. // Фото «Петрозаводск говорит»