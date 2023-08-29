Евгения Михеева не выпустили под крупный залог

Подсудимый Евгений Михеев сегодня выступил в суде с просьбой привлечь к защите еще одного адвоката - а именно его дочь Акилину Михееву. Согласно законодательству, адвокатом может выступать близкий родственник, тем более, что у Акилины есть высшее юридическое образование.

Судья удовлетворил это ходатайство, таким образом, теперь защищать Михеева в суде будут четыре адвоката. Один из них, Соловьев, сегодня заявил, что дочь Михеева готова внести залог в сумме 2 миллиона рублей, и просил суд выпустить подзащитного из СИЗО.

Сам Михеев рассказал, что его арестовали в московской клинике 26 августа в 23.45 "прямо из под капельницы", его готовили к операции на коронарных сосудах. Судья Мирового суда Борис Цепляев долго думал в совещательной комнате, в итоге не удовлетворил ходатайство адвокатов Михеева и оставил меру пресечения прежней - содержание под стражей сроком на два месяца.

После оглашения этого решения адвокаты попросили вызвать в суд для Михеева скорую помощь.

Напомним, Евгений Михеев обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание, которое грозит бизнесмену, – лишение свободы на срок до трех лет. Подробно о том, в чем обвиняют предпринимателя, можно прочитать в материале портала «Петрозаводск говорит». // Фото «Петрозаводск говорит»