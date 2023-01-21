Полиция помешала юному петрозаводчанину заработать на наркотиках

Молодого петрозаводчанина обвиняют в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В отношении него возбуждено дело о покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. На момент описываемых событий, относящихся к лету прошлого года, обвиняемый являлся несовершеннолетним.

По версии следователей, подросток искал легких денег. Для этого он дважды пытался сбыть наркотики путем «закладок». Координаты партий расфасованных наркотиков он получил от другого человека в мессенджере. Он должен был забрать товар и сделать «закладки». Однако ему помешала полиция, запрещенные вещества были изъяты.

Молодой человек признал вину и активно помогал расследованию.

«В рамках предварительного следствия следователями изучены причины и условия, способствовавшие совершению противоправных деяний подростка, и приняты меры профилактического характера»,

- говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК.

Уголовное дело в отношении молодого петрозаводчанина отправили на рассмотрение в суд. // фото unsplash.com