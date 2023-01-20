Пресечена контрабанда продукции военного назначения с Украины

Белгородское Управление ФСБ РФ пресекло канал поставки продукции военного назначения с территории Украины. К контрабанде оказался причастен предприниматель из Шебекинского района, передает ТАСС.

Общая сумма контрабанды оценивается более чем в 50 млн рублей. В пресс-службе ФСБ отметили, что продукция перемещалась под видом товара общепромышленного назначения. Как уточнили в ведомстве, в дальнейшем указанные товары в рамках госконтракта были поставлены предпринимателем в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса под видом самостоятельно изготовленных.

В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили о возбуждении уголовных дел статье 226.1 УК России (контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники). Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до 10 лет. // фото: fsb.ru.