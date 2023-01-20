В Сегеже полицейские установили подозреваемого в мошенничестве

Сегежанин на одной из электронных площадок увидел объявление об оказании услуг по строительному проектированию. Он связался с автором, чтобы обговорить детали и сроки исполнения. Тот сообщил, что выполнит работу за две недели, но попросил заплатить аванс в размере 17 тысяч 500 рублей. К назначенному времени он документы не подготовил, и под разными предлогами стал переносить срок исполнения. В конечном итоге мужчина просто перестал выходить на связь и отвечать на звонки.

Обманутому сегежанину пришлось обратиться в полицию с заявлением. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний петрозаводчанин, который уже дал признательные показания. Он рассказал, что действительно владеет определенными навыками в области строительства, но исполнять заказ не собирался.

В отношении петрозаводчанина было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ сообщили в пресс-службе МВД РК. Не исполнившему оплаченные услуги грозит наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы до пяти лет.