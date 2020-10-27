Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемых в краже

Два молодых человека объявлены в розыск в Петрозаводске. Их подозревают в краже из магазина, сообщает пресс-центр МВД по РК.

«Сотрудниками Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются личности и местонахождение граждан, запечатленных на видео, которые подозреваются в хищении из магазина, произошедшем 14 октября в районе проспекта Первомайский»,

– говорится в сообщении.

Всех, кто узнал граждан, запечатленных на видео, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-911-433-62-50, +7-981-405-70-89, +7-931-701-11-52. Конфиденциальность гарантируется.