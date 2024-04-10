Полиция Петрозаводска проводит операцию в городе

Полиция Петрозаводска проводит в городе операцию «Чистое поколение - 2024». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Мероприятие стартовало 8 апреля, оно продлится до 17 апреля. Стражи порядка выявляют в городе места хранения, сбыта и употребления наркотиков.

Горожан также просят сообщать в полицию о людях, распространяющих запрещенные вещества, о надписях с рекламой наркотиков и о рекламе в интернете. Звонить петрозаводчане могут по следующим номерам. // Фото «Петрозаводск говорит»