10 апреля 2024, 11:36
Полиция Петрозаводска проводит операцию в городе
Жителей карельской столицы просят сообщать о местах хранения, сбыта и употребления наркотиков
Полиция Петрозаводска проводит в городе операцию «Чистое поколение - 2024». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Мероприятие стартовало 8 апреля, оно продлится до 17 апреля. Стражи порядка выявляют в городе места хранения, сбыта и употребления наркотиков.
Горожан также просят сообщать в полицию о людях, распространяющих запрещенные вещества, о надписях с рекламой наркотиков и о рекламе в интернете. Звонить петрозаводчане могут по следующим номерам. // Фото «Петрозаводск говорит»