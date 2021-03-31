Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого мужчину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камер наблюдения одного из магазинов, расположенных в Сулажгоре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот человек подозревается в краже товара из магазина. Личность мужчины пока не установлена.

Всех, кто что-либо знает об этом молодом человеке, просят звонить по телефонам: +7921-455-28-85, +7911-422-56-57. Конфиденциальность гарантируется.