31 марта 2021, 11:12
Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого мужчину
Стражи порядка карельской столицы просят горожан помочь в поисках возможного преступника
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камер наблюдения одного из магазинов, расположенных в Сулажгоре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Этот человек подозревается в краже товара из магазина. Личность мужчины пока не установлена.
Всех, кто что-либо знает об этом молодом человеке, просят звонить по телефонам: +7921-455-28-85, +7911-422-56-57. Конфиденциальность гарантируется.