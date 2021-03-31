Жительница Карелии пряталась от судебных приставов за диваном

В Олонецком районе Карелии дознавателем расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении К. за злостное уклонение от уплаты алиментов, сообщает УФССП Карелии.

После допроса в качестве подозреваемой, К. стала скрываться от дознавателя и не явилась на ознакомление с материалами уголовного дела. Сотрудники службы неоднократно выезжали по месту жительства подозреваемой, однако дома ее застать не смогли.

Однажды, при очередном визите, дверь квартиры где проживает К. открыла подруга подозреваемой и пригласила сотрудника службы пройти, чтобы он лично убедился, что дома никого кроме нее нет.

При обходе квартиры, в одной из комнат за диваном была обнаружена подозреваемая, которая все это время пряталась от судебных приставов. К. была доставлена к дознавателю и ознакомлена с материалами уголовного дела, которое в настоящее время направлено в суд.

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