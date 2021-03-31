31 марта 2021, 11:03
Происшествия

Жительница Карелии пряталась от судебных приставов за диваном

Алиментщица не хотела знакомиться с материалами уголовного дела

В Олонецком районе Карелии дознавателем расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении К. за злостное уклонение от уплаты алиментов, сообщает УФССП Карелии.

После допроса в качестве подозреваемой, К. стала скрываться от дознавателя и не явилась на ознакомление с материалами уголовного дела. Сотрудники службы неоднократно выезжали по месту жительства подозреваемой, однако  дома ее застать не смогли.

Однажды, при очередном визите, дверь квартиры где проживает К. открыла подруга подозреваемой и пригласила сотрудника службы пройти, чтобы он лично убедился, что дома никого кроме нее нет.

При обходе квартиры, в одной из комнат за диваном была обнаружена подозреваемая, которая все это время пряталась от судебных приставов. К. была доставлена к дознавателю и ознакомлена с материалами уголовного дела, которое в настоящее время направлено в суд.

Фото с сайта 73регион.онлайн

Обсудить
просмотр
184689
Метки: 
Карелия
УФССП Карелии
дознаватель
уголовное дело
Суд
алиментщица
Олонецкий район
диван
судебные приставы