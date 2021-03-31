Жительница Карелии ввела код из SMS и потеряла большие деньги

Жительница Сортавальского района обратилась в полицию и заявила о том, что неизвестный обманным путем похитил у нее крупную сумму денег, сообщает МВД Карелии.

33-летняя женщина пояснила, что на онлайн-доске объявлений нашла информацию о продаже собаки. Желая приобрести животное, она созвонилась с продавцом. Собеседник попросил предоплату в размере 2 тысяч рублей.

Когда деньги были переведены, собеседник направил покупательнице гиперссылку, якобы для оформления доставки из другого региона.

Женщина перешла по ссылке и ввела персональные данные, а также реквизиты банковской карты, в том числе код доступа из SMS. После чего с ее счета произошло списание более 60 тысяч рублей.

Сейчас по данному случаю проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта cs10.pikabu.ru