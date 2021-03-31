31 марта 2021, 10:09
Происшествия

Сбитая в Петрозаводске женщина оказалась в Республиканской больнице

Под колеса автомобиля в центре карельской столицы попала 73-летняя пенсионерка

В Госавтоинспекции Петрозаводска раскрыли подробности вчерашней аварии с участием пешехода, которая произошла в 8:44 утра на пересечении улиц Куйбышева и Титова.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на женщину 1948 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

После происшествия пенсионерке оказали разовую медицинскую помощь. Однако, спустя какое-то время женщина сама пришла в Республиканскую больницу. Ей было назначено стационарное лечение.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.

Обсудить
просмотр
184683
Метки: 
Петрозаводск
улица куйбышева
ДТП
сбили пешехода
ГИБДД
республиканская больница
новости петрозаводска