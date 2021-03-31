31 марта 2021, 10:09
Сбитая в Петрозаводске женщина оказалась в Республиканской больнице
Под колеса автомобиля в центре карельской столицы попала 73-летняя пенсионерка
В Госавтоинспекции Петрозаводска раскрыли подробности вчерашней аварии с участием пешехода, которая произошла в 8:44 утра на пересечении улиц Куйбышева и Титова.
По данным ведомства, водитель автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на женщину 1948 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
После происшествия пенсионерке оказали разовую медицинскую помощь. Однако, спустя какое-то время женщина сама пришла в Республиканскую больницу. Ей было назначено стационарное лечение.
По факту аварии проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.