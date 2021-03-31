Скандальную яму на улице Машезерской снова размыло

Засыпанную щебнем яму на улице Машезерской в Петрозаводске, в которую накануне провалился внедорожник, снова начало размывать. Фотографии с места происшествия прислал в редакцию «Петрозаводск говорит» наш читатель Денис Ивашкевич.

На кадрах видно, как ручейки воды бегут прямо в сторону злополучной ямы и уже промыли в этом месте заметную дыру.

Напомним, вчера утром в яму на Машезерской рухнул внедорожник «Нива». Фотографии происшествия широко разлетелись по Интернету. После этого на место выехали сотрудники «ПКС-Водоканал», которые засыпали размытие щебнем.

Заасфальтировать этот участок дороги в мэрии обещали, как только позволят погодные условия.