В Петрозаводске засыпали яму, в которую рухнул внедорожник

Яма на улице Машезерской в Петрозаводске, в которую провалился внедорожник, засыпана. Опасный участок наполнен щебнем, рядом выставлены предупреждающие знаки, сообщили в мэрии карельской столицы.

Как рассказали в городской администрации, в январе этого года специалисты «ПКС - Водоканал» устраняли аварию на сетях водоснабжения на улице Машезерской. Восстановить дорожное покрытие необходимо было до 15 июня 2021 года. До этого времени на участке должна была быть обеспечена безопасность.

Разрытие заполнили щебнем, который просел. В результате образовалась огромная яма, в которую и рухнул автомобиль «Нива».