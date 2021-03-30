Жительница Карелии сняла порчу со студентки всего за 42 тысячи рублей

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге 45-летнюю женщину, приехавшую из Карелии, сообщает сайт newia.ru.

Как полагают оперативники, представительница кочевого народа в начале марта подружилась с одной из студенток питерского вуза. Женщина убедила 19-летнюю девушку, что недоброжелатели навели на нее порчу и сглаз необходимо срочно снять.

В качестве платы за избавление от негативного магического влияния она потребовала 41 900 рублей, а также ювелирные украшения.

29 марта «избавительница» задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В полиции не исключают причастность женщины к аналогичным преступлениям.

Фото с сайта newia.ru