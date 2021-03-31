Житель Карелии пытался украсть медицинское изделие

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получила вызов — неизвестный гражданин попытался похитить товар в одном из гипермаркетов города, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

Сотрудник охраны магазина рассказал, что мужчина взял с прилавка медицинское изделие и прошел с ним мимо кассы, не оплатив товар.

Нарушителя, 31-летнего жителя поселка Чална-1, передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»