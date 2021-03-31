31 марта 2021, 09:51
Житель Карелии пытался украсть медицинское изделие
Горе-похитителя задержали сотрудники Росгвардии
Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получила вызов — неизвестный гражданин попытался похитить товар в одном из гипермаркетов города, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».
Сотрудник охраны магазина рассказал, что мужчина взял с прилавка медицинское изделие и прошел с ним мимо кассы, не оплатив товар.
Нарушителя, 31-летнего жителя поселка Чална-1, передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»