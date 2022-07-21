Полиция Петрозаводска объявила в розыск Игоря Сенченко 1961 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным ведомства, этот мужчина подозревается в совершении имущественного преступления.

Всех, кто знает, где находится подозреваемый, просят звонить но номеру телефона: 8 981 4020614. Конфиденциальность гарантируется. Фото unsplash.com, МВД по РК