Лопнувшее колесо автомобиля травмировало пассажиров автобуса

Междугородний автобус попал в ДТП на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области. В ГИБДД сообщили, что травмированы два пассажира, передает 47news. https://47news.ru/articles/215662/

По предварительным данным, у АЗС на 26 километре трассы «Кола» у легковушки лопнуло колесо. Его части отскочили в боковое стекло автобуса, который проезжал мимо. Осколки попали в лица двум пассажирам. На место прибыли медики, которые обработали пострадавшим порезы. Госпитализация не понадобилась.

Дорожные полицейские уточняют все обстоятельства произошедшего. Фото: 47news.ru.