21 апреля 2025, 12:32
Полиция нашла мужчину, гулявшего с оружием по Петрозаводску
Молодой житель карельской столицы шел по городу с ружьем для страйкбола
Фото: Telegram-канал "Карельский дворик"
Полиция Петрозаводска нашла мужчину, который ходил по городу с предметом, похожим на оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Нарушителем общественного спокойствия оказался 21-летний горожанин. Выяснилось, что в руках у него было оборудование для страйкбола. Он нес ружье по двору без чехла.
С мужчиной была проведена разъяснительная работа. Он осознал, что был неправ, и извинился перед горожанами за свое поведение. © «Петрозаводск говорит»