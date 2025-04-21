Полиция нашла мужчину, гулявшего с оружием по Петрозаводску

Полиция Петрозаводска нашла мужчину, который ходил по городу с предметом, похожим на оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Нарушителем общественного спокойствия оказался 21-летний горожанин. Выяснилось, что в руках у него было оборудование для страйкбола. Он нес ружье по двору без чехла.

С мужчиной была проведена разъяснительная работа. Он осознал, что был неправ, и извинился перед горожанами за свое поведение. © «Петрозаводск говорит»