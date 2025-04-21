21 апреля 2025, 12:32
Происшествия

Полиция нашла мужчину, гулявшего с оружием по Петрозаводску

Молодой житель карельской столицы шел по городу с ружьем для страйкбола
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Фото: Telegram-канал "Карельский дворик"

Полиция Петрозаводска нашла мужчину, который ходил по городу с предметом, похожим на оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Нарушителем общественного спокойствия оказался 21-летний горожанин. Выяснилось, что в руках у него было оборудование для страйкбола. Он нес ружье по двору без чехла.

С мужчиной была проведена разъяснительная работа. Он осознал, что был неправ, и извинился перед горожанами за свое поведение. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
страйкбол
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