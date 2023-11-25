Полиция Карелии объявила в розыск 50-летнего Игоря Позднякова

Полиция Беломорского района объявила в розыск Игоря Позднякова 1973 года рождения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот мужчина обвиняется в неуплате средств на содержание своих несовершеннолетних детей.

Всех, кто знает, где находится подозреваемый, просят звонить по номерам телефонов: 8 814 375 11 69, 8 921 623 92 45, 8 911 053 26 76 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК