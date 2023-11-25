25 ноября 2023, 11:59
Происшествия

Полиция Карелии объявила в розыск 50-летнего Игоря Позднякова

Стражи порядка ищут мужчину, который задолжал своим детям

Полиция Беломорского района объявила в розыск Игоря Позднякова 1973 года рождения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот мужчина обвиняется в неуплате средств на содержание своих несовершеннолетних детей.

Всех, кто знает, где находится подозреваемый, просят звонить по номерам телефонов:  8 814 375 11 69,  8 921 623 92 45,  8 911 053 26 76 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК

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