Автомобиль влетел в припаркованную машину в Петрозаводске

Сегодня ночью в Петрозаводске произошло ДТП на Лососинском шоссе. Инцидент сняла камера наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, опережая уборочную технику, влетел в припаркованную у обочины машину.

В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не известно. // Фото: скриншот видео CityLink