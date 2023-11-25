25 ноября 2023, 11:29
Автомобиль влетел в припаркованную машину в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла ночное происшествие на Древлянке
Сегодня ночью в Петрозаводске произошло ДТП на Лососинском шоссе. Инцидент сняла камера наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль, опережая уборочную технику, влетел в припаркованную у обочины машину.
В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не известно. // Фото: скриншот видео CityLink