Автомобили столкнулись на опасном перекрестке в Петрозаводске

В пятницу в Петрозаводске на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Машезерской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 19:29. На кадрах видно, как автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил машину, двигавшуюся по главной. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink, видео паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»