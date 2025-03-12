Полиция ищет участника криминальной истории на Древлянке

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, запечатленного на фотографии. Информация о его поиске опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении имущественного преступления. Криминальный инцидент случился на Древлянке.

Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по номерам телефонов: 8 911 411 65 96, 8 921 015 79 27. Конфиденциальность гарантируется.