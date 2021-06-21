Полицейские устроили погоню за автомобилем на трассе «Кола» в Карелии

За минувшие выходные в Карелии 26 человек были отстранены от управления транспортом за езду без прав. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Так, в Прионежском районе, на 435-м километре трассы «Кола» водитель, лишенный ранее прав, попытался скрыться от сотрудников ДПС. Мужчина, однако, был задержан.

Теперь 56-летнему жителю Петрозаводска предстоит понести наказание за езду без прав, а также за невыполнение требования полицейского об остановке. Фото ГИБДД