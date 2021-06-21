Молодой мужчина обчистил сарай на Перевалке

В полицию Петрозаводска обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то забрался в принадлежащий ей сарай, расположенный на Перевалке, и вынес оттуда лодочный мотор, коптильню, садовую тачку и лом черного металла. Потерпевшая оценила ущерб в 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 33-летний мужчина. Он признался в краже. Горожанин рассказал, что в вечернее время сорвал навесной замок, проник в постройку, погрузил на тачку вещи и отвез их к себе домой. Часть украденного он успел продать. Лодочный мотор полицейские изъяли.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина обещал возместить причиненный ущерб. Фото aromashevo.online