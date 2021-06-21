Случайный собутыльник обокрал жителя Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что его обокрали - пропали мобильный телефон, зарядное устройство и пауэрбанк, сообщает пресс-служба МВД по РК. Общий ущерб потерпевший оценил в 5400 рублей.

Горожанин предположил, что похитить вещи мог малознакомый ему мужчина, с которым он выпивал накануне. Эта версия подтвердилась. Стражи порядка разыскали 36-летнего жителя Пряжинского района. Он признался в краже и рассказал, что украденные вещи продал, а вырученные деньги потратил на алкоголь и закуску.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемый ранее уже был судим. Фото twimg.com