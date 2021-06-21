Мужчина опасно свесился с крыши торгового центра в Петрозаводске

21 июня около пяти часов утра нетрезвый мужчина забрался на крышу торгового центра на улице Антикайнена, 38, в столице Карелии. Такая информация поступила от очевидцев «Столице на Онего».

Вскарабкался мужчина не по стене, как Человек-паук, а воспользовался пожарной лестницей. Спуститься таким же образом вниз он, видимо, был уже не в состоянии. Зачем-то мужчина опасно свесился с крыши.

Спуститься ему помогли прибывшие на вызов пожарные. В МЧС изданию рассказали, что мужчину с крыши эвакуировали по пожарной лестнице. Помощь медиков ему не понадобилась. (фото newstula.ru, stolicaonego.ru)