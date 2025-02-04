Покалечившего пассажирку в ДТП пьяного водителя без прав будут судить

В Прионежском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Карелии, который спровоцировал серьезное ДТП. В пресс-службе регионального МВД уточнили, что авария произошла в июле 2023 года.

По данным следствия, в ночь происшествия обвиняемый приехал на дачу в Прионежском районе на автомобиле своего знакомого. Там его друзья отмечали день рождения. Молодой человек предложил довезти гостей до Петрозаводска, и трое из них согласились – в машину сели 20-летняя девушка и двое парней. Однако по пути транспортное средство занесло, и оно вылетело в кювет.

Сильнее всех пострадала девушка – она выпала из салона через заднее стекло. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую, перелом шейного позвонка, повреждения грудной клетки и множественные ссадины. Сам водитель получил травму головы, остальные пассажиры отделались испугом. Следователи установили, что никто в салоне не был пристегнут.

Дополнительно выяснилось, что за день до аварии обвиняемый официально лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Несмотря на это, он снова сел за руль. В момент аварии у него обнаружили алкоголь в крови, сотрудники ГАИ зафиксировали характерный запах и шаткую походку. Однако сам молодой человек настаивал, что выпил джин-тоник уже после происшествия.

Во время лечения пострадавшей он неоднократно навещал ее, помогал с продуктами и вещами. Девушка простила водителя, но от уголовной ответственности это его не избавило. Теперь его судьбу решит суд. По предъявленным обвинениям ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. // фото: pixabay.com