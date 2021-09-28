Пока кондопожанка танцевала, у нее украли смартфон, но сразу вернули

В полицию обратилась 23-летняя жительница Кондопоги. Девушка пришла прямо из бара, это было в пять утра. У нее украли смартфон, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая рассказала, что отдыхала в местном увеселительном заведении. Сумку с гаджетом она оставила на диване около своего столика и отправилась на танцплощадку. Вернувшись за смартфоном, девушка обнаружила его пропажу.

На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции. Они по горячим следам установили и задержали причастного к краже гражданина. Это 41-летний ранее судимый житель Кондопоги.

Он признался, что собирался продать телефон, но не успел. Полицейские изъяли гаджет и вернули владелице. // Фото: JESHOOTS-com/Pixabay