Водители в Карелии управляют автобусами и автомобилями без прав

Инспекторы ДПС в Карелии выявили не имеющих водительских прав нарушителей. Это на днях произошло в Олонецком и Кондопожском районах, сообщили в Госавтоинспекции республики.

В Олонецком районе 55-летний водитель управлял автобусом, не имея прав. У него не было и полиса ОСАГО.

В Кондопожском районе инспекторы ДПС отстранили от управления 55-летнего мужчину - водителя автомобиля ВАЗ. У него истек срок действия водительского удостоверения.

Нарушителей привлекли к административной ответственности, им грозит штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Всего в Карелии с начала года произошло 37 аварий с участием водителей, не имеющих права управления транспортным средством. В этих ДТП 53 человека были травмированы, а 12 погибли. // Фото: источник