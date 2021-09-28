28 сентября 2021, 09:02
Экс-руководителя в Карелии будут судить за многомиллионный подкуп
Высокопоставленный сотрудник филиала Сегежского ЦБК брал с подрядчиков деньги
Дело бывшего руководителя отдела дорожного строительства филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам направили в суд. Экс-начальника обвиняют в коммерческом подкупе в крупном и особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.
Следствие выяснило, что обвиняемый в 2018-2019 годах получил от представителей подрядчиков больше двух с половиной миллионов рублей.
Эти деньги они давали как вознаграждение за содействие в заключении контрактов.
Договоры на содержание используемых предприятием автомобильных дорог заключали с «нужными» орагнизациями.
Уголовное дело направили в Сегежский городской суд. // Фото: rekvest.ru