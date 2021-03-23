23 марта 2021, 20:20
Происшествия

Поиски пропавшего в Петрозаводске подростка завершены

Полиция благодарит СМИ и граждан за распространение ориентировок о розыске

Ранее объявленный в розыск полицией Петрозаводска горожанин 2004 года рождения вернулся домой, сообщает паблик «МВД по Республике Карелия».

Криминальной составляющей в его исчезновении нет. Полиция благодарит медиаресурсы и пользователей за распространение информации.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о розысках несовершеннолетнего.

Изображение из группы «МВД по Республике Карелия»

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