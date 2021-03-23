23 марта 2021, 12:28
Происшествия

Подросток бесследно пропал в Петрозаводске

Стражам порядка требуется помощь в поисках Захара Егорова

В столице Карелии пропал Захар Андреевич Егоров, 2004 года рождения. Местонахождение несовершеннолетнего  неизвестно с 17 марта, сообщили в МВД.

Юноше на вид 17-18 лет. Его рост 175 см. Худощавого телосложения, волосы русые, обрит налысо. Пропавший подросток был одет в черную куртку, темно-зеленые брюки с накладными карманами и красные кроссовки.

Бдительных петрозаводчан просят сообщать значимые сведения о разыскиваемом по телефонам: +7-981-402-06-14 или 02 (с мобильного 102).

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Захар Егоров