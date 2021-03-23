Подросток бесследно пропал в Петрозаводске

В столице Карелии пропал Захар Андреевич Егоров, 2004 года рождения. Местонахождение несовершеннолетнего неизвестно с 17 марта, сообщили в МВД.

Юноше на вид 17-18 лет. Его рост 175 см. Худощавого телосложения, волосы русые, обрит налысо. Пропавший подросток был одет в черную куртку, темно-зеленые брюки с накладными карманами и красные кроссовки.

Бдительных петрозаводчан просят сообщать значимые сведения о разыскиваемом по телефонам: +7-981-402-06-14 или 02 (с мобильного 102).