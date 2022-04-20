Похороны в России с конца февраля подорожали на 30 процентов

Цены на мемориальные услуги в России с конца февраля стремительно растут. Так, похороны стали дороже уже на 30 процентов, пишет «Коммерсант».

Специалисты ритуальной отрасли рассказали изданию, что подорожание связано с ростом цен на необходимое оборудование и транспорт. В частности, существенно больше стал стоить гранит.

Его ввозят в РФ из Китая, оплату поставщики принимают в валюте, курс которой вырос. При этом на рынке наблюдается дефицит гранита, предзаказ нужно делать за три месяца.

На фоне такой ситуации рухнул спрос на мемориальные услуги, в том числе на благоустройство могил. Он сократился на 80 процентов, люди предпочитают решать вопрос своими силами. Для периода перед Пасхой это нехарактерная ситуация. // Фото: pixelRaw/pixabay.com