Пограничники не выпустили режиссера Сокурова в Финляндию

71-летний кинорежиссер Александр Сокуров не смог выехать из России в Финляндию. По словам его знакомой, которая рассказал о случившемся в соцсети, режиссер планировал пересечь границу на машине, затем вылететь из Хельсинки в Милан на конференцию, пишет «Лента». На границу их попросили выйти из машины, взяли паспорта и, по словам женщины, исчезли на несколько часов. В итоге он не успел на самолет.

Сокуров сообщил изданию «Интерфакс», что пограничники продержали его на границе около четырех часов. Вместе с народным артистом России через границу не пропустили и директора некоммерческого фонда поддержки кинематографа.

«Меня продержали четыре часа на границе, и я вернулся в Петербург», - приводит слова члена Совета по правам человека Александра Сокурова издание.

Обладатель «Золотого льва» сказал, что сотрудники таможни сослались на распоряжение премьер-министра о коронавирусных ограничениях. Сокуров добавил, что данный документ был ранее отменен.

Финляндия с 30 июня отменила коронавирусные ограничения на внешних границах, для въезда в стран больше не требуется сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Российская сторона пока ограничения на границе не отменила. (фото rbc.ru, ТАСС Александр Николаев)