Базовый тариф ОСАГО вырастет на 26 процентов

Центробанк РФ намерен на 26 процентов увеличить тарифный коридор ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26 процентов вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей,

- сказано в информации на сайте ведомства.

Для легковых машин базовый ОСАГО будут устанавливать в пределах 1646–7535 рублей, для общественного транспорта тарифный коридор увеличится на 17,8 процента.

Корректировать базовые тарифы приходится из-за резкого подорожания самых «ходовых» деталей. Их стоимость в среднем выросла на 28,7 процента. Обсуждение проекта по новым тарифам собираются завершить до 28 июня. // Фото: pxhere.com