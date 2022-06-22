Умер знаменитый певец Пьер Нарцисс

Российский певец из Камеруна Пьер Нарцисс скончался. Об этом написала его бывшая супруга Валерия Калачева в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Артисту было всего 45 лет, есть информация, что его сердце не выдержало в ходе плановой операции на почках.

- Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью,

- написала бывшая жена.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне, приехал к родным в Россию, учился в МГУ на факультете журналистики.

Он в 2003 году был участником «Фабрики звезд» и прославился хитом «Шоколадный заяц». // Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com