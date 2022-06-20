20 июня 2022, 18:59
Россия

Россия пока не отменила ограничения на границе с Финляндией

Снятие запретов для туристов на границе с Россией со стороны финнов, видимо, никак не повлияет на выездной туризм

Россия пока не сняла действующие ограничения на выезд через сухопутные границы.

«Ограниченный режим пересечения российскими гражданами отдельных участков наземных границ Российской Федерации, в том числе пешеходных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации с Финляндской Республикой, установленный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года N 763-р, сохраняется»,

- приводит «Фонтанка» сообщение российского посольства.

Сухопутная граница с российской стороны закрыта, авиасообщения нет. По данным «Интерфакс», выехать из России на автотранспорте, включая рейсовые автобусы, согласно распоряжению правительства РФ № 763-р, можно при наличии веских оснований – вид на жительство, двойное гражданство, близкие родственные связи. Если запланирована учеба в Финляндии, деловая поездка или это выезд на лечение, то эти основания потребуется подтвердить на границе.

Сегодня стало известно, что Финляндия отменяет коронавирусные ограничения на границе с 30 июня и открывает границу для путешественников. (фото unsplash.com, Darwin Vegher)

Обсудить
Метки: 
туризм
граница
Финляндия