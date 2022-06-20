Россия пока не отменила ограничения на границе с Финляндией

Россия пока не сняла действующие ограничения на выезд через сухопутные границы.

«Ограниченный режим пересечения российскими гражданами отдельных участков наземных границ Российской Федерации, в том числе пешеходных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации с Финляндской Республикой, установленный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года N 763-р, сохраняется»,

- приводит «Фонтанка» сообщение российского посольства.

Сухопутная граница с российской стороны закрыта, авиасообщения нет. По данным «Интерфакс», выехать из России на автотранспорте, включая рейсовые автобусы, согласно распоряжению правительства РФ № 763-р, можно при наличии веских оснований – вид на жительство, двойное гражданство, близкие родственные связи. Если запланирована учеба в Финляндии, деловая поездка или это выезд на лечение, то эти основания потребуется подтвердить на границе.

Сегодня стало известно, что Финляндия отменяет коронавирусные ограничения на границе с 30 июня и открывает границу для путешественников. (фото unsplash.com, Darwin Vegher)