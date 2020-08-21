Погода порадует жителей Карелии в субботу

В субботу в Петрозаводске, согласно прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +12, +14. Днем +22, +24.

22 августа в Карелии также переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14. Днем +20, +25.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +14, днем +24;

В Кондопоге ночью +15, днем +25;

В Медвежьегорске ночью +15, днем +25;

В Олонце ночью +13, днем +23;

В Пудоже ночью +13, днем +25;

В Сегеже ночью +14, днем +24;

В Сортавале ночью +14, днем +22;

В Суоярви ночью +14, днем +23.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о грядущей жаре.