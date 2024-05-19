Погибших красноармейцев нашли в Карелии спустя 83 года

С начала полевого сезона, который стартовал в начале мая, карельские поисковики нашли останки красноармейцев, погибших во времена советско-финляндской 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны. Документов и вещей, позволяющих установить личности погибших, не обнаружено, поэтому имена защитников установить не удалось.

«В начале мая Юрием Ефименко и Максимом Тарасовым (поисковый отряд «Разведка») были найдены останки двух красноармейцев, присыпанные землей в воронках от разрывов бомб, а также неучтенное воинское захоронение.

10-11 мая в результате организованного выезда подняты незахороненные останки двух красноармейцев, предположительно 131 стрелкового полка 71 стрелковой дивизии, погибших в августе 1941 года»,

— рассказала на своей страничке в соцсети руководитель экспедиции Светлана Калинина.

При обследовании неучтенной братской могилы участники экспедиции обнаружили еще останки десяти бойцов,

«Акт обследования будет передан в администрацию Суоярвского района для последующего принятия решения уполномоченным органом субъекта о благоустройстве либо переносе захоронения», — сообщили поисковики. // фото Алексея Фирсова