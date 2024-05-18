В Карелии проснулись змеи, сейчас они особенно опасны

Елена Левина наткнулась на кучу шевелящихся и извивающихся змеиных тел. Женщина опубликовала фото и видео не для слабонервных на своей страничке.

"Дружный женский коллектив", - шутит автор фото.

Серпентологи утверждают, что как раз весной змей особенно ядовиты. После зимней спячки у пресмыкающихся наступает брачный период. Они собираются в клубки. Окрестности вокруг змеиного клубка небезопасны. // скрин видео Елены Левиной