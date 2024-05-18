Жители карельского поселка благоустроили «место притяжения»

Любимое местечко для отдыха кинелахтинцев находится за чертой поселка, на берегу Белой ламбушки. Вода в этом водоеме кристально прозрачная, поэтому название лесного озера вполне оправдано. В тихом лесном уголке эта беседка стала центром притяжения, она пользуется популярностью у местных жителей и гостей.

«На улице заметно потеплело, а это значит, пора начинать «Акцию добрых дел»! Сегодня семья Шашериных, Татьяна Владимировна, Даниил и Катя, провели субботник на Белой ламбушке. Они покрасили стены внутри беседки. Наша благодарность — за ваш труд!»,

— говорят добрые слова активистам кинелахтенцы.

Двадцать лет назад глава администрации поселка Кинелахта Владимир Петрович Павлов задумал поставить ту самую беседку для удобства отдыхающих. Он договорился с ООО «Олонецлес» о бесплатном выделении пиломатериалов для строительства, нашел спонсора, чтобы оплатить работу плотника. Беседку построил местный житель Иван Васильевич Богданов. С тех пор жители Кинелахты следят за порядком в любимом месте отдыха.

В прошлом году молодые ребята облагородили территорию вокруг беседки: построили новый мостик, соорудили удобную скамейку.

«Теперь визитная карточка Кинелахты станет еще уютней. Молодцы! Спасибо спонсору Андрею Старовойтову за материал для ремонта», — благодарит активистов народ. //фото сообщества «Кинелахта -—меж двух озер»