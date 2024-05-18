Десятки мотоциклов колонной проехали по Петрозаводску

В Петрозаводске сегодня официально открылся мотосезон. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД столицы Карелии.

По городу проехала колонна, состоявшая из десятков мотоциклов. Во главе колонны шел автомобиль ДПС.

Перед началом пробега сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям двухколесного транспорта о правилах дорожного движения и о правилах безопасности при управлении мотоциклами. // Фото и видео ГИБДД Петрозаводска