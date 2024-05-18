Петербургская группа «Лица» выступит на фестивале «Воздух Карелии»

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) выступит группа «Лица». Об этом объявили организаторы главного приключения карельского лета.

Коллектив из Санкт-Петербурга стал победителем конкурсного отбора. Команда поднимется на сцену фестиваля в субботу, 15 июня.

Напомним, фестиваль пройдет 14-16 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото «Петрозаводск говорит»