Погибшего военного с почестями похоронили в Карелии

В поселке Куликово сегодня прошла траурная церемония. Был похоронен с почестями военнослужащий Максим Чечет, погибший в зоне СВО. Об этом сообщает паблик администрации Лахденпохского района.

Максим Чечет родился и вырос в поселке Тоунан. Срочную службу проходил в морских погранвойсках в Анапе, там и остался служить по контракту. По словам родных, он всегда хотел быть военным, но по семейным обстоятельствам был вынужден сменить род деятельности, о чем всегда жалел.

«Брат был сложным человеком, но он так любил президента нашего и страну! Такое может быть очень редко: он просто фанател от всего российского! У него дома висели плакаты с президентом и флаги - пограничный и российский. Он был самый настоящий стопроцентный патриот и гражданин России»,

- рассказала сестра погибшего военного.

После начала специальной военной операции Максим Чечет дважды пытался записаться добровольцем, но у него не получалось. Заключить контракт ему удалось лишь с третьей попытки. Прослужить он успел всего месяц - 13 мая уроженец Карелии погиб.

Проститься с военнослужащим пришли его родные, бывшие одноклассники и односельчане. В честь погибшего земляка прозвучал гимн России и был дан воинский салют. Бойца похоронили рядом с его отцом. // Фото: vk.com