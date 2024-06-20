Погибшего на СВО пулеметчика похоронили в Карелии

В Сортавале 20 июня проводили в последний путь Олега Черноусова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Сортавальского района.

Церемония прощания с военнослужащим прошла в городском траурном зале. На ней присутствовали родные и близкие погибшего военного, его друзья, представители власти.

Младший сержант Олег Черноусов сражался в рядах штурмового подразделения, командовал пулеметным отделением. Он погиб 3 июня.

Боец был похоронен с воинскими почестями на городском кладбище Сортавалы. // Фото администрации Сортавальского района