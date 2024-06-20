Троллейбусы Петрозаводска будут работать допоздна в День города

В День города в Петрозаводске будет продлена работа троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первые троллейбусы 29 июня выйдут на улицы в 7:30, а последние проедут по центру Петрозаводска в 23:20 и заберут горожан после массовых гуляний. Допоздна будут работать троллейбусы №1, 5 и 6.

«Пятерка» при этом проследует по измененному маршруту. Он будет таким: Лыжная улица – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Куйбышева – улица Михаила Иссерсона – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – ДСК – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица Михаила Иссерсона – улица Куйбышева – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица.

С полной программой Дня города можно ознакомиться по ссылке. // Фото «Петрозаводск говорит»